In „Handball – Das Magazin“ steht der Transfer von Lukas Herburger im Zentrum! Der gebürtige Vorarlberger wechselt im Sommer von den Kadetten Schaffhausen in die deutsche Bundesliga zu den Füchsen aus Berlin. Moderator Martin Grasl sowie Experte Christian Pollak sprechen über seine zukünftige Rolle, nach tollen Vorstellungen mit dem österreichischen Nationalteam. „Er ist dort umgeben von großen Namen im Handball“, so Pollak, der die Berliner zu den weltbesten Teams aktuell zählt.