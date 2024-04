Vom meisterlichen Zwangsabsteiger zum Cup-Sieger

Ein Blick für den Titel, Auftakt zu den Play-offs

Paul Pfeifer ist beim entscheidenden Treffer zum 28:29-Triumph als Vorlagengeber direkt involviert. Er schildert die Vorgehensweise und nonverbale Kommunikation mit seinem Teamkollegen Andreas Dräger: „Bis der Schiedsrichter wieder angepfiffen hat, sind gefühlt zehn Minuten vergangen“. Am Ende führt der Genie-Streich zum vollen Erfolg. Am Mittwoch (live ab 19:55 Uhr auf krone.tv) kann WESTWIEN bereits den Aufstieg ins Oberhaus sichern. Abseits der Cup-Sensation und WESTWIEN beschäftigen wir uns auch mit den Viertelfinal-Paarungen, die in der HLA-Meisterliga bereits am Freitagabend starten. Mehr dazu sehen Sie im Video!