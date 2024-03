Wagner: „Ganz klar Rot – ich war bewusstlos“

Kreisläufer Tobias Wagner hadert nach dem 35:29 gegen Kroatien ein wenig mit Schiedsrichter-Entscheidungen. Vor allem nach dem Seitenwechsel geht der Hüne für einige Minuten zu Boden. „Das war ganz klar rot – ich war bewusstlos“. Im morgigen Spiel gegen Algerien weiß Wagner, was zu erwarten ist. In seiner Zeit in Toulouse hat er den besten Spieler Algeriens in seiner Mannschaft gehabt. Es wird demnach kein Selbstläufer werden..