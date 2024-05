„Unmöglich, nicht darüber nachzudenken“

Mit dem Selbstvertrauen ging es dann im Finale ganz schnell: Nach nur 3:36 Minuten hatte Polleres gegen Lara Cvjetko, die kroatische EM-Dritte und Vize-Weltmeisterin 2022, zwei Waza-ari-Wertungen abgeräumt. „Es fühlt sich gut an, die EM ausgelassen und stattdessen für Olympia trainiert zu haben“, strahlt Michaela, „alles, was wir zuletzt trainiert haben, hat funktioniert. Jetzt kann die WM kommen!“ Und das tut sie auch: Am 19. Mai ist in Abu Dhabi um den WM-Titel. In Budapest 2021 und Doha 2023 holte sie bereits Bronze, nun zählt Michi zu den Topfavoriten.