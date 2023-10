London: Russland könnte zivile Schiffe angreifen

Abchasien kündigt russische Marinebasis an

Am Donnerstag wurde bekannt, dass Russland in der von Georgien abgespaltenen Republik Abchasien im Bezirk Otschamtschira einen Teil seiner Schwarzmeerflotte stationieren will. Damit solle die Verteidigungsfähigkeit beider Partner gestärkt werden, heißt es. Mit einer Stationierung von Schiffen in Otschamtschira, wo bereits die Sowjetunion eine Marinebasis unterhielt, könnte Russland seine auf der Krim unter Druck geratenen Flotte entlasten.