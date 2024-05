Der Sommer startete auch heuer wieder furios

Unterm Strich kam die etwas „abgespeckte“ Variante beim Publikum an, startete der Sommer wieder furios. Dennoch wollen Kloibhofer und Piechura nicht gänzlich ausschließen, dass es in Zukunft auch wieder einmal einen Surfworldcup oder einen EFTP-Tour-Stopp am Neusiedler See geben wird.