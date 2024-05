Schwierige Zeit des Übergangs zu einer neuen Form

Bei einer Ausstellung 1971 in der Kölner Galerie von Michael Werner verkaufen sich gerade diese Zeichnungen wie die warmen Semmeln und finanzieren der Familie Brus damit einen Urlaub in Spanien. Dort entwickelt er in seinen neuen Zeichnungen für die Serie „Der Balkon Europas“ eine neue Formensprache, die allerdings bei seinem Galeristen nicht gut ankommt (zu wenige explizite Sex-Darstellungen). Aus Ärger darüber beginnt Brus Texte zu diesen Bildern zu verfassen und sie zusammenzuspannen – die Geburtsstunde der Bild-Dichtungen.