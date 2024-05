Festival lässt Besucher in Drohnen-Welt eintauchen

Einsatz in Theorie und Praxis

Die Bereiche, in denen Drohnen eingesetzt werden, sind vielfältig: So reicht das Angebot etwa von einer kleinen bis hin zu einer Lasten-Drohne mit einer Nutzlast von 100 Kilo. In Osttirol nichts Neues. Wie berichtet, wurden Anfang des Jahres Drohnen für die Wiederbewaldung der heimischen Wälder eingesetzt. Auch Blaulichtorganisationen greifen zunehmend auf diese Hilfe aus der Luft zurück. So zeigen etwa der Bezirksfeuerwehrverband Kufstein und die Bergrettung aus Obertilliach, wie sie mit den Drohnen arbeiten: „Beide werden ihre Einsatzfahrzeuge mitbringen und demonstrieren, wie effizient die Personensuche mit Drohnen sein kann“, heißt es seitens der Veranstalter.