Mord-Verdächtiger: „Ja, ich wollte sie abstechen!“

„Ja, ich wollte sie abstechen“

So auch am 7. November. An jenem Tag war noch dazu der Enkelsohn zu Besuch. Er war es auch, der Alarm schlug. Die Situation eskalierte nämlich so sehr, dass der Mann ein Küchenmesser zückte und es mehrmals in den Körper seiner Ehefrau, einer Putzkraft im örtlichen Seniorenheim, rammte. Sie versuchte zu flüchten, der Kampf verlagerte sich ins Stiegenhaus, ehe sie im Eingangsbereich zusammensackte und starb.