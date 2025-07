Dieses Dreamteam lässt Bullen-Fans träumen

Wir haben über Rekorde berichtet, über Skandale und die wichtigsten Kennzahlen, die Salzburg zu dem geformt haben, was es heute ist. Zum Ende der Serie „20 Jahre Red Bull Salzburg“ wollen wir jene in den Fokus rücken, die den Anhängern die größte Freude bereitet haben: die besten, loyalsten und außergewöhnlichsten Spieler der vergangenen zwei Dekaden. Bei dieser Traumelf schwelgen Anhänger in Erinnerungen: