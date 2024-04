Michael Jackson zum Verwechseln ähnlich

An der Côte d’Azur auf den Spuren des „King of Pop“: Zwei Visagistinnen aus Oberösterreich verwandeln für Filmdreharbeiten in Frankreich die Schauspieler in Michael Jackson, Diana Ross oder Liz Taylor. Die Doku beleuchtet dabei die gläubige Seite des Musik-Superstars, der 2009 verstorben ist.