Handys gestohlen und Geld abgehoben: Diebe gesucht

Nach den beiden bislang unbekannten Täter wird seitens der Polizei wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch gefahndet. Die beiden Serientäter dürften zwischen Mitte Jänner und Anfang März in exklusiven Wintersportorten in Tirol, etwa in Ischgl und Kitzbühel, Gäste in Nachtlokalen und Diskotheken beobachtet haben. Ihre Opfer dürften jeweils mit einer Handybezahlfunktion ihre Getränkerechnungen beglichen haben.