Gutachten als letzte Hoffnung für Alpen-Schutzhaus

Die Sommersaison auf der Franz-Senn-Hütte in den Stubaier Alpen steht in den Sternen. Denn durch eine Politposse gibt keinen Weg, über den das wichtige Schutzhaus beliefert werden darf. Der Alpenverein als Eigentümer hat nun ein Gutachten in Auftrag gegeben – und noch ein letztes Ass im Ärmel.