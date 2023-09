Cher will ihren sexy Stil für immer beibehalten

„Ich kann es nicht glauben, dass die 80 viel näher ist, als es mir lieb sein kann“, so Cher. Ändern würde die runde Zahl aber gar nichts an ihrem Auftreten: „Ich werde auch weiterhin meine Jeans tragen und meine langen Haare. Und ich werde weiterhin das selbst Zeugs machen, was ich schon immer gemacht habe.“