ÖVP sieht sich in Skepsis zur Windkraft bestätigt

Die Regulierungsbehörde E-Control hat die Monatsauswertungen für Stromproduktion und -bedarf in Österreich 2024 vorgelegt. Daraus geht hervor, dass es bei der Stromproduktion durch Windkraft hohe Schwankungen gibt. So sank in den Monaten Mai bis August der Indexwert gemessen an der Produktion eines Durchschnittsmonats (Indexwert 100) auf Werte zwischen 52,8 und 74,4. Auch im Oktober und November kommt die Stromproduktion aus Windkraft dem Bedarf nicht nach.