Musik-Highlights am laufenden Band

Tanzen, singen, flanieren! Am kommenden Freitag und Samstag verwandelt sich die Welser Innenstadt beim von der „Krone“ präsentierten MusikfestiWels wieder in eine große Musik-Bühne. „Wer vom Kaiser-Josef-Platz zum Stadtplatz schlendert, kommt an rund 100 Musik-Hotspots vorbei“, so Stadtmarketingchef Peter Jungreithmair.

Neben den zwei Hauptbühnen treten in der Fußgängerzone noch eine Reihe von Musikern oder Bands auf. Dazu spielen DJs in und vor den Lokalen.