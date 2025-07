Wie die Krise Produzenten von fairer Mode fordert

Der Name des Forschungsprojekts lässt einen an Dinosaurier denken, dabei steht T-REX hier für „Textile Recycling Excellence“. Unter der Schirmherrschaft von Sportartikelhersteller adidas wurden von 13 Partnern Lösungen entwickeln, um Haushalts-Textilabfälle wieder in den Kreislauf zurückzubringen. Mit an Bord bei der EU-weiten Initiative war auch ein Unternehmen aus Oberösterreich – nämlich Linz-Textil. So entstanden Garne, die zu 100 Prozent aus Recyclingfasern bestehen.