„Ex“ Kühbauer steht beim WAC als Coach vor der Tür

Auf jeden Fall noch zwei Partien, im Bestfall vier – solange sitzt Manni Schmid (53) noch auf der Trainerbank des WAC. Was sich zuletzt für Insider schon abzeichnete, ist seit gestern offiziell: Nach insgesamt 44 Liga-Spielen (plus hoffentlich drei Partien in der Europacup-Play off) trennt man sich mit Saisonende – also ein Jahr vorm offiziellen Vertragsablauf im Sommer 2025! „Eine Trennung im Guten“, wie Präsident Dietmar Riegler und Manni Schmid gestern unisono betonten. Aber eben eine Trennung! Weil? „Die Situation war zuletzt doch angespannt, wir sind lange nicht in Schwung gekommen, haben das erklärte Saisonziel – die Meisterrunde – verfehlt. Aber wie gesagt: Eine Trennung im Guten“, betont Riegler.