Tickets für Howard Carpendale gewinnen!

„Hello again, ich sag’ einfach, hello again“ – ein Ehrenmann wie Howard Carpendale hält Wort! Ein Jahr nach seinem fulminanten Auftritt bei der Starnacht kehrt die Schlagerlegende am 6. Juli im Zuge seiner „Let’s do it again“-Tour in die Ostbucht zurück! Im Gespräch mit der „Krone“ outet sich der Vollblutmusiker als Kärnten-Fan: „Es sind die Menschen, die eine gewisse Lässigkeit haben. Es wirkt auf mich entspannt und cool, wenn ich hier bin. Und erst die Landschaft – gerade die Kombination aus Seen und Bergen, unheimlich schön und so kraftvoll.“