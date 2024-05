Wie sich Benko und Sila gegen Vorführungen wehren

Eigentlich sind die regulären Befragungsrunden in beiden U-Ausschüssen bereits vorbei. Weil mit dem Tiroler Immobilien-Jongleur René Benko und Herbert Kickls Treuhandvertragspartner Thomas Sila zwei Personen mehrmals aus unterschiedlichen Gründen nicht erschienen sind, gehen die Ausschüsse an den extra dafür eingeplanten Ersatztagen in die Verlängerung.