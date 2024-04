OÖ-Landeschef kündigt Hilfspaket für Gemeinden an

Die finanzielle Lage in den Gemeinden in Oberösterreich spitzt sich zu: Mit Stand jetzt benötigen 107 Orte eine Geldspritze, um ihren Haushalt ausgleichen zu können. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) kündigt jetzt ein Hilfspaket für diese 107 Gemeinde an, es könnten aber noch mehr werden.