Jede Menge Spiel und Spaß in der Ferienzeit!

Bei den hohen Temperaturen ist natürlich Abkühlung gefragt. Die heimischen Freibäder und Badeseen laden dabei wieder zum Besuch ein. Die Auswahl ist groß – das Strandbad in Podersdorf am Neusiedler See, das Parkbad in der Landeshauptstadt Eisenstadt, das Freibad in Oberpullendorf oder die Badeseen in Rauchwart und Königsdorf oder die Wassererlebniswelt Südburgenland zwischen Eberau und Moschendorf sind nur einige der zahlreichen Plätze.