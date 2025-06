„Frieden in der Krise“: Chance für Welt im Umbruch

Hoher Gast aus Israel

Gesichert ist demnach der Auftritt des israelischen Historikers Yair Hirschfeld, der im Rahmen der Eröffnung einen Vortrag hält. Aufgewachsen ist der Geschichtsforscher in Wien und erst als junger Mann in sein Ursprungsland ausgewandert. In den 1990er-Jahren hatte er das historische Friedensabkommen von Oslo zwischen Israel und den Palästinensern verhandelt. Für das „Austrian Forum for Peace“ stattet Hirschfeld, der sich unermüdlich für den Frieden in der umfehdeten Region einsetzt, seiner „alten Heimat“ gerne einen Besuch ab.