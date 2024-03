Aufnahme-Leak setzt Orbáns Regierung unter Druck

Eine Tonaufnahme, veröffentlicht vom Ex-Mann der früheren ungarischen Justizministerin, bringt Vertraute von Premier Viktor Orbán unter Druck. Sie sollen Ermittlungsakten in einem der größten Korruptionsskandale in Ungarn manipuliert haben. Am Dienstagabend demonstrierten Tausende Menschen in Budapest gegen die Regierung.