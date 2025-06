Nach Leidenszeit bei Austria Salzburg durchstarten

Der Start der kommenden Saison ist für Denizcan Cosgun ein besonderer Neuanfang. Der 23-jährige Offensivspieler ist seit dieser Woche offiziell Spieler von Austria Salzburg und wird in violett wohl sein Comeback nach extrem langer Verletzungspause feiern. Sein letztes Pflichtspiel war nämlich am 18. Februar 2023: Da traf er mit seinem damaligen Verein Ried in der Bundesliga auf den LASK. Kurz vor Schluss – in Minute 87 – riss sich der Offensivspieler das Kreuzband. Sein im Sommer auslaufender Vertrag bei den Innviertlern wurde daraufhin nicht verlängert. Doch nicht nur das: Statt mit dem Kreuzbandriss „nur“ ein paar Monate auszufallen, hatte der Salzburger Komplikationen.