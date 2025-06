Brücke statt Schranken erhöht Sicherheit in Gries

Gleich zwei klassische Bahnübergänge in Gries im Pinzgau gehören seit Freitagmittag der Vergangenheit an. Eine neue Brücke führt dort von der B311 über die Salzach und die Eisenbahnschienen. Bis Ende 2026 folgen noch Arbeiten an der Bahnhaltestelle, die modernisiert und umgebaut wird.