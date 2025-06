Freies Theater ecce muss sparen: Heuer kein Zelt

2026 wird 30 Jahre Theater gefeiert

Ausblick ins Jubiläumsjahr 2026: „Wir hoffen, dass unser Zelt auch länger in der Stadt stehen kann“, so der Theaterchef. „The Little Mermaid“ (Andersen) steht am Plan. Als Familienstück könnte „Max“ (Beat Fäh) zur Aufführung kommen. Tritscher kämpft um zusätzliche Ressourcen in Planung und Technik, um 2028 mit stabiler Struktur übergeben zu können