Autofahrer brauchen in Stadt Salzburg viel Geduld

Offiziell noch bis Sonntag 24 Uhr gehen die zahlreichen Sperren der Straßen in der Salzbuger Innenstadt. Nach dem Auftakt bei der Staatsbrücke gibt es für Autofahrer ab zehn Uhr an weiteren Stellen kein Durchkommen: So sind Teile der Schwarzstraße, des Franz-Josefs-Kais, die Griesgasse, der Rudolfskai und die Imbergstraße dann nicht mehr befahrbar.