Salzburg bekommt neue Primärversorgungszentren

Jetzt gehen zwei weitere an den Start: In St. Johann im Pongau und im Salzburger Stadtteil Morzg sollen im Sommer 2026 neue Primärversorgungszentren eröffnet werden. Der weitere Ausbau sei vor allem in ländlichen Regionen wichtig, wie Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) betont.