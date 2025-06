Städte erhöhen Sicherheit bei ihren Festen

Unbeschwert feiern, flanieren und genießen – mehr will man eigentlich nicht, wenn die Gemeinden ihre Orte feiern. Da weltweit die Terrorwarnstufe hochgestuft wurde, haben auch die Stadtfeste nachgerüstet. Wie berichtet feiern am kommenden Wochenende gleich drei Städte am 28. Juni: Hallein, Seekirchen und die Stadt Salzburg.