Neustadt mit offener Rechnung im Finale „dahoam“

Nach dem 3:3 im Hinspiel gab sich Neustadt im Retourmatch gegen Salzburg keine Blöße: Frane Kojic & Co. bezwangen die Mozartstädter mit 3:1, zogen zum vierten Mal in Folge ins Endspiel der Tischtennis-Bundesliga ein. „Trainer Doppler hat mit der Startaufstellung ein richtiges Händchen bewiesen“, jubelte Boss Franz Gernjak, dessen Truppe am Sonntag (16.30 Uhr, live auf ORF Sport+) auf die Fans zählt.

„Ein absoluter Kracher“

Die Partie gegen Wels findet nämlich im eigenen „Wohnzimmer“ statt. „Eine super Sache. Das wird ein absoluter Kracher.“ Und zwar gegen den Dauerrivalen. Bereits in den letzten drei Jahren standen sich beide im Duell um die Tischtennis-Krone gegenüber. Obwohl man letzte Saison als Sieger von der Platte ging, haben die Gastgeber mit den Oberösterreichern um Ex-Neustadt-Ass Felix Wetzel noch eine Rechnung zu begleichen.

Um Wiedergutmachung

„Vor zwei Jahren haben sie uns in unserer eigenen Halle geschlagen, das wollen wir nun unbedingt wiedergutmachen“, zählt für Gernjak nach dem Cup-Triumph nur das Double.