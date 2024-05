Bei der „Tour de Herz“ sind 200 Radler am Start

30 Kilometer in zehn Stunden

Am 8. Juni bricht er im deutschen Passau auf, das Ziel liegt 310 Kilometer flussabwärts in Wien. „Die ersten der rund 200 Radfahrer starten an diesem Tag bereits um 4.30 Uhr in der Früh“, erzählt Haselmann, der mit seiner Gruppe um 7.30 Uhr losfahren wird. Treffpunkt ist knapp zehn Stunden später bei der sogenannten gelben Brücke über die Donau, mit einer Polizeieskorte geht es für die Herzensradler dann weiter ins alte AKH im Alsergrund.