Schottische Greens und Kulinarik im Adamstal

„It’s very pleasant indeed here“, lächelt der angelsächsische Golf-Pro Billy und allein sein schottischer Charme erinnert instantly in die Highlands! Das aber mag auch damit zusammen hängen, dass der weltberühmte irische Designer Jeff Howes hier Hand angelegt hat und einen der spektakulärsten Golfplätze Europas in die sanften Hügel des Alpenvorlands bei Ramsau im Bezirk Lilienfeld geschmiegt hat. Samt 18-Loch-Championship-Course, versteht sich.