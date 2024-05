Jetzt ergriff auch Semlic die Flucht

Der 44-Jährige war im Vorjahr von Aufsteiger BW Linz losgeeist worden, weil er sich von der Kooperation des SKN mit Wolfsburg viel erwartete. Nur wurde ihm verschwiegen, dass die Deutschen aus der Vereinbarung vorzeitig aussteigen können. Was sie bekanntlich auch taten. „Ich mache in meinem Leben nur noch Sachen, von denen ich zu hundert Prozent überzeugt bin – das ist hier nicht mehr der Fall“, meinte Wawra zum Abschied. Wahr ist aber auch, was ihm Präsident Helmut Schwarzl auf die Reise mitgab: „Wir haben mit ihm die gesetzten sportlichen Ziele nicht erreicht.“