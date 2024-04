ÖVP-Mann bewarb sich per Inserat als COFAG-Chef

Am letzten regulären Tag des COFAG-U-Ausschusses kam am Donnerstag mit Ulrich Zafoschnig einer der beiden Geschäftsführer der Covid-Finanzierungsagentur zu Wort. Der ehemalige Kärntner ÖVP-Landesrat betonte in seinen Aussagen, dass seine Bewerbung nicht mit seiner Partei abgesprochen gewesen sein soll, er habe sich über ein Inserat beworben.