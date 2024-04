Benko sagt jetzt doch für U-Ausschuss zu

Konkret soll er damit am 22. Mai vor den Abgeordneten aussagen: Nach Rücksprache mit Benko könne das Erscheinen und die Verfügbarkeit (auch von dessen Vertrauensperson) „verbindlich zugesagt werden“, heißt es in dem Schreiben von Benkos Anwalt Norbert Wess an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sowie Verfahrensrichterin Christa Edwards. Benko werde auch schon am Vortag in Wien sein, dies werde auch schriftlich bestätigt.