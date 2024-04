Reisepässe: Ukrainer müssen ab sofort zurückkehren

Protest vor ukrainischer Vertretung in Warschau

Diese Maßnahme stößt auf wenig Gegenliebe unter den Geflohenen. Am Mittwoch protestierten in der polnischen Hauptstadt Warschau Hunderte Ukrainer vor einer Passausgabestelle, da ihnen ihre Papiere nicht ausgehändigt wurden (siehe Bild oben). Behördenvertreter begründeten den Stopp mit „technischen Problemen“. Der ukrainische Botschafter in Polen, Wassyl Swaritsch, versicherte, dass sämtliche Anträge auf Reisepapiere, die vor dem 23. April eingereicht wurden, bearbeitet werden.