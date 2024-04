Jeder Fünfte kann sich Einsatz im Heer vorstellen

Damit ist die Bereitschaft, in die ukrainische Armee einzutreten, niedrig. Derzeit stehen mehr als eine Million Frauen und Männer unter Waffen. Davon sind mehr als 800.000 direkt in der Armee, weitere in Nationalgarde und Grenztruppen. Von denen, die in der Armee tätig sind, sind wiederum ungefähr 300.000 Soldatinnen und Soldaten direkt im Fronteinsatz.