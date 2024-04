Weniger arbeiten, mehr verdienen und KI verwenden

Just an dem Tag, an dem die Industriellenvereinigung in Wien nach einer Arbeitszeitverlängerung auf 41 Stunden schrie, präsentierten Jugendliche beim Lehrlingswettbewerb der Kärntner Industrie an der Fachhochschule Villach, was sie sich für ihre Zukunft eigentlich so vorstellen: Weniger arbeiten – nur 30 Stunden – mehr verdienen – Firmen müssen mehr bieten, um als Arbeitgeber interessant zu sein – und möglichst viele Tätigkeiten an Künstliche Intelligenz auslagern.