„Irgendwann ist dann auch Schluss“

Das offensichtliche Foul blieb aber ungeahndet. „Die Schiris haben es anscheinend nicht gesehen. Die Frage ist auch, welche Sequenz sie gecheckt haben. Auf unseren Aufnahmen ist es aber klar erkennbar. Und irgendwann ist auch Schluss. Das hat absolut nichts mehr mit Basketball zu tun“, fordert Leitner.

Gunners erwägen Schritte

Ob die Aktion ein Nachspiel haben könnte, wird man sehen. „Wir überlegen, ob wir dagegen vorgehen sollen. Die Schiris klären, ob es sich um eine Tatsachenentscheidung handelt. Wenn nicht, gibt es die Möglichkeit, Schritte einzuleiten.“ Vor dem dritten Spiel in der best-of-5-Serie (Stand 1:1) ist jedenfalls (neuer) Zündstoff vorhanden. Der Gang nach Gmunden wird am Donnerstag ein schwerer. „Da erwartet uns eine aufgeheizte Stimmung, das wird sicher eine Schlacht. Kompliment an meine Spieler, die immer wieder kühlen Kopf bewahren und sich auf Basketball konzentrieren.“