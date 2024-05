„Ich brauche langsam aber sicher Klarheit“

Auch beim 1:0 über Kapfenberg kam der 25-Jährige in der 84. Minute von der Bank, um nur sechs Minuten später das Goldtor – und sein erstes in der Rückrunde – zu erzielen. „Das war auch wichtig für mich, für den Kopf, gibt mir Selbstvertrauen.“

„Auch Wechsel möglich“

Von dem er nicht viel seit seiner Rückkehr zur Admira sammeln konnte. „Unterm Strich war’s nicht befriedigend bisher, das kann man schon so sagen.“ Wohl für beide Seiten. Deshalb zögert der Klub aus der Liga „zwa“ in Sachen Vertragsverlängerung. Schmidts Arbeitspapier läuft bekanntlich nach Saisonende aus.