Keine Sentimentalitäten im Duell unter Freunden

In das die Niederösterreicher souverän als Dritter der Platzierungsrunde einzogen, während seine Gunners durchs „Fegefeuer“ Qualifikationsrunde mussten – ist Traiskirchen das Überraschungsteam der Saison? „Sie haben sich im Sommer klug verstärkt. Für die Top Sechs hatte ich sie auf alle Fälle auf der Rechnung, dass sie zwischenzeitlich aber auch lange Zweiter und sogar Erster waren, kam doch unerwartet“, meint Käferle.

Tutu fällt erneut aus

Das Rezept klingt klar: „Wir müssen unser Spiel vor allem in der Defense durchziehen, den flinken Demarcus Demonia in den Griff bekommen.“ Dass Munis Tutu wie schon im letzten Duell mit Gmunden fehlt und wohl auch Spiel zwei verpasst, „ist natürlich nicht gut, aber dann müssen eben wieder andere ein paar Minuten mehr ran“, sagt Käferle, der nicht als einziger Gunner „positive Verknüpfungen“ zu Traiskirchen hat: