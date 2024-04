Von Lkw „geschnitten“: Radfahrerin schwer verletzt

Die Grazerin fuhr gegen 11 Uhr auf der Busspur der Straßganger Straße in Fahrtrichtung Süden. Auf Höhe Hausnummer 194 kam sie dabei zu Sturz. Laut den eigenen Angaben der Frau soll sie kurz zuvor von einem Lkw „geschnitten“ worden sein. Die Rettung transportierte die Grazerin mit schweren Verletzungen am Oberkörper in das Unfallkrankenhaus Graz.