Studie zeigt: Neue Radroute entlastet Schmiedgasse

Für Stadträtin Claudia Schönbacher (KFG) gehen die Maßnahmen nicht weit genug: „Wir sprechen uns weiterhin für das Fahrverbot in der Schmiedgasse aus, denn durch den neuen Radhighway in der Neutorgasse hat das Radfahren natürlich wieder an Fahrt aufgenommen.“ Um den Bedürfnissen der Fußgänger gerecht zu werden, müsse man ganze Straßenzüge – etwa auch die Hans-Sachs-Gasse – beruhigen.