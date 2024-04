Linz hat jetzt seinen eigenen Olympic Day

Jetzt ist es endlich raus: Am 20. Juni findet der Olympic Day in Linz statt! An diesem Tag laden das Sportland OÖ, das Österreichische Olympische Comité, backaldrin The Kornspitz Company, die Raiffeisenlandesbank OÖ und die „Krone“ mit vielen weiteren starken Partnern bei freiem Eintritt zu einem Sportevent der Sonderklasse ein.