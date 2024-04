Babler stimmt die SPÖ auf Wahlkämpfe ein

Babler warnt vor „Europa der Abschottung“

Ganz ausgelassen wurde auch der EU-Wahlkampf nicht. Es drohe ein Europa der Abschottung und der rollenden Angriffe auf die Menschenrechte und ein Europa, wo Profitinteressen im Vordergrund stünden, befürchtet Babler. Am 9. Juni stehe also viel am Spiel. Er kämpfe für ein Europa, wo Großkonzerne endlich ihre Steuern zahlen: „Schluss mit Steuersümpfen für Millionäre.“