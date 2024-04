„Putin wird das Geld für den Krieg nicht ausgehen“

In Russland dürfte sich das im vergangenen Jahr starke Wachstum der Kriegswirtschaft (3,6 Prozent) auf heuer 2,8 Prozent etwas abschwächen und 2025 weiter nachlassen, glauben die Wirtschaftsforscher und sprechen von deutlichen Überhitzungserscheinungen. Gegenüber seiner Winterprognose hat das wiiw seine Wachstumserwartungen für Russland für 2024 jedoch um 1,3 Prozentpunkte nach oben revidiert. „Fachkräftemangel und Kriegskeynesianismus ließen die Reallöhne im vergangenen Jahr um fast 8 Prozent steigen, was den privaten Konsum um 6,5 Prozent anziehen ließ“, erklärt der Russland-Experte des wiiw, Vasily Astrov. „Diese Entwicklung könnte noch einige Zeit so weiter gehen. Die hohen Zinsen dürften den Wirtschaftsboom und damit die Inflation aber einbremsen.“