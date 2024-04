Österreichs größte E-Bus-Flotte nimmt Fahrt auf

Tim Joris Kaiser, Experte der EU-Kommissionsvertretung in Österreich, war am Montag zu Besuch in Feldkirch, um sich das Leuchtturmprojekt genauer anzusehen. Umgesetzt wird der Ausbau der E-Bus-Flotte über das Projekt VERDE (Vorarlberger E-Busse zur regionalen Dekarbonisierung), das auch mit EU-Mitteln (NextGenerationEU) gefördert wird.