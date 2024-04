Winter ist zurück: Chaos im Süden Österreichs

Schon in den vergangenen Tagen ist es in einigen Bundesländern zu neuerlichem Schneefall gekommen. In der Nacht auf Dienstag hat die Kaltfront aber letztendlich das ganze Land erreicht. Weiße Grüße von Frau Holle gibt es besonders im Süden, in Klagenfurt. In der Steiermark sind wegen des Wetters sogar Tausende Haushalte ohne Strom. Zudem ruft die ASFINAG dazu auf, nur mit winterfesten Fahrzeugen in höheren Regionen unterwegs sein