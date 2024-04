April sorgt erneut für Schnee bis in die Täler

Bereits vergangene Woche sorgte ein Tief in weiten Teilen Kärntens für Schneefall, nur Tage zuvor waren viele schon mit der Badehose im Strandbad gelegen. In der Nacht auf Dienstag hat es nun erneut im ganzen Land geschneit, am meisten in Kötschach-Mauthen mit zehn Zentimetern. Nass bleibt es auch den ganzen Tag, die Schneefallgrenze steigt tagsüber auf 900 Meter an, das Ganze bei Höchstwerten in Oberkärnten von 5 Grad.